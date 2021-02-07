المطربة رحمة تتعرض لعملية نصب (مستندات)

تعرضت المطربة المصرية رحمة لعملية نصب من قبل شخص ادعى أنه منتج فني، وقام بالاستيلاء على مبلغ قدره 75 ألف جنيه مصري.وروت الفنانة رحمة في بيان صحفي لها الموضوع كما يلي: منذ نحو 3 أسابيع ومع بداية السنة الجديدة تواصل معي المدعو (ع ف) صاحب شركة هرماس للإنتاج الفني عبر ماسنجر، معرفا نفسه بأنه مشرف فني بشركة روتانا الموسيقية ولكي تتأكد من شخصيته بعث لها بصورة مع نجوم الغناء المتعاقدين مع الشركة أمثال: أنغام وحسين الجسمي وغيرهم، بالإضافة إلى بعض المداخلات الصوتية في برنامج الإعلامي وائل الابراشي ملخص محتواها أنه ضد مغنيين المهرجانات والفن الهابط الذي وصفه بأنه مثل المخدرات التي تدمر الشعب.وبعد اكتمال التعارف ومن خلال استرساله معها ومن خلال متابعتها على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك تعرف على حالتها الصحية بعد شفائها من مرض كوفيد-19 وعن حالة أسرتها وحصوله على معلومات تفيد أن حالتهم الصحية أصعب منها نتيجة أمراض أخرى وأنهم بدون سند نتيجة وفاة زوج أختها، فعرض (ع ف) عليها شراء شقق مخصصة من قبل نقابة المهن السينمائية للأرامل والأيتام، وبالفعل أعجبت بالفكرة وبالتبعية وافقت الأسرة على تجهيز مبلغ مقدمة لشقتين بمدينة العبور بلغ 75 ألف جنيه، حيث تعتبر كما نقول "لقطة".وجاء (ع ف) إلى المنزل وأخذ الفلوس عدا ونقدا وطلب من الفنانة رحمة كتابة إيصال امانة على نفسه حتى يثبت حسن النية "هو الذي طلب!!" ونتيجة لطيبتها الزائدة وكما تتعامل داخل الوسط الفني بدون أي أوراق بين أبناء المهنة الواحدة فرضخت له وقادها هذا المدعي إلى التهلكة، فبعد أسبوع تتصل به لتسأل عن عقود الشقتين وما حدث بهما فتهرب منها، وانتابها الشك وقررت الاتصال بنقيب المهن السينمائية "مسعد فودة" لتستفسر منه عن هذا المدعي وعن حقيقة هذه الشقق السكنية.وللأسف تعرف النقيب عليه واصفا إياه بأنه منتج فني له خبرة طويلة في المجال وذلك ردا عن سؤالها عليه بعلة أنه يطلبها في عمل سينمائي من إنتاجه رغم أن بطاقة وجواز سفر هذا المدعي مكتوب بها أنه عامل فقط وليس منتج فني أو عضو نقابة، ولكن عند سؤال النقيب عن موضوع الشقق تحول المسار إلى أنه لا يعلم شيء عن هذا الموضوع وأن علاقته بهذا المدعي علاقة سطحية.ونتيجة لهذا قامت المطربة رحمة بالبحث الجنائي عن هذا المدعي (ع ف ح) واتضح أنه مواليد 1967 ومقيم بحي الساحل بمحافظة القاهرة واكتشفت أنه هارب من قضية نصب وشيكات بدون رصيد برقم 3576463 لسنة 1998.وعليه قامت المطربة رحمة بعمل محضر ضده رقم 4531 لسنة 2021 جنح قسم مدينة نصر وجاري البحث عنه للقبض عليه، واذ تهيب رحمة بكل العاملين بالوسط الفني اتخاذ حذرهم من هذا المدعي وعدم التعامل معه وإبلاغها مباشرة في حال رؤيته.