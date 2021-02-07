مستوطنون يرشون أراضي المزارعين في خربة طانا بمواد سامة

رش مستوطنون، اليوم الأحد، أراضي المزارعين في خربة طانا، شرق نابلس، بمواد سامة.وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، لـ"وفا"، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "إيتمار" هاجموا المزارعين في خربة طانا، التابعة لبلدة بيت فوريك، وأجبروهم بالقوة على مغادرة أراضيهم، قبل أن يرشوها بمواد سامة.