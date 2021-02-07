رئيس هيئة نظافة القاهرة يعقد اجتماعا لمناقشة أخر التطويرات بطريق المطار

اجتع اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهره مع المركزيه للتجميل وجميع مهندسي التجميل بمحور صلاح سالم ومجموعه التطوير بطريق المطار.وواصلت أجهزة محافظة القاهرة من أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الشريانية بمحافظة القاهرة، حسب تكليفات الإدارة السياسية وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتجميل الشوارع المحورية بمحافظة القاهرة، وذلك بتشجيرها وتزيينها.وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أعمال الزراعة التي تتم بطريقة المطار في إطار خطة التطوير الكبرى في صلاح سالم.يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة كلف هيئة نظافة القاهرة بالاسراع في الانتهاء من طريق المطار بإعتباره واجهة مصر للقادمين إليها.