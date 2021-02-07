برلمانية: الرئيس السيسي يتابع كل كبيرة وصغيرة.. وإنجازاته ملموسة

وصفت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بأنها توجه رسالة طمأنة للشعب المصري، وتؤكد إرادة الدولة لاقتحام كل الملفات ومواجهة كافة المشكلات والتحديات، وأن القيادة السياسية على دراية بكل المشكلات وتفتح مشكلات كل القطاعات.وأضافت النائبة أن مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، فيها رسالة طمأنة لكل المصريين، وتؤكد إرادة الدولة المصرية لحل كل المشكلات ومواجهة التحديات، وأن مصر لديها رئيس وطنى مخلص يعمل بجد وإخلاص لأجل مصلحة الوطن والمواطن.واستكملت النائبة غادة علي: "نوجه الشكر للقيادة السياسية، على مبادرة حياة كريمة، وما تتضمنه في مرحلتها الثانية من تطوير 1500 قرية من قرى مصر، هذا يلامس 54 مليون مواطن، رئيس شغال على كافة القطاعات بالدولة، ويعمل لصالح دعم واستقرار الدولة، ومعدل الإنجاز أصبح أسرع ويتم التنفيذ في وقت زمني قصير، فهناك إرادة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في ملف العشوائيات وتطوير القرى الأكثر احتياجا، وغيرها من الملفات".