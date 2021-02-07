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السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:49 م
مشروعات الثروة الحيوانية
مشروعات الثروة الحيوانية
أسيوط_محمد أبوشادي
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تفقد المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، مشروعات الثروة الحيوانية "مزرعة بني مر التابعة لمركز الفتح، ومزرعة قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب" بحضور عبدالرءوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وأسامة كامل، نائب رئيس المركز، وتاج ابوسداح، رئيس مركز ومدينة أبنوب ؛ وذلك لمتابعة سير العمل بها وبحث مدى استغلال الإمكانات المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن المرور على أقسام المزرعتين والعنابر والمخازن الخاصة بكل منهما للتأكد من مدى الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج.

وعلى هامش الجولة التفقدية، قام السكرتير المساعد بضبط مخالفة مباني بمركز الفتح، حيث تمت إزالة الشدة الخشبية والتحفظ على معدات البناء وتحرير محضر بالواقعة، وذلك بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية للمركز.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل بالمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة، والوقوف على الإمكانيات المتاحة وبحث زيادة الإنتاجية، خاصة مشروعات الثروة الحيوانية ومنتجاتها من اللحوم والألبان والعمل على تحقيق أقصى استفادة منها.

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