«العالول»: الانتصار على التطرف والتمييز العنصري واجب وطني

التقى نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم، مع رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، عضو الكنيست العربي سامي أبو شحادة.وبحث الطرفان خلال لقائهما في رام الله، إعلان المحكمة الجنائية الدولية انطباق اختصاصها الإقليمي على الوضع في أرض دولة فلسطين التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وأكد العالول أهمية انتصار الفلسطيني بقيمه الإنسانية كمقدمة لانتصاره بتحرير أرضه المحتلة وتجسيد حريته وتقرير مصيره الوطني في دولته المستقلة، معتبرا أن الانتصار على التطرف والتمييز العنصري واجب وطني وإنساني، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.من جانبه، اعتبر أبو شحادة أن مشاركة الجماهير الفلسطينية بأراضي الـ48 في انتخابات الكنسيت المقبلة، والحفاظ على المكاسب التي حققتها الكتلة العربية المشتركة، والحفاظ على العمل المشترك، ضرورة لمواجهة سياسية التميز العنصري التي تمارس ضد شعبنا الفلسطيني بأراضي الـ48.