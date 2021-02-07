رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العالول»: الانتصار على التطرف والتمييز العنصري واجب وطني

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:21 م
نائب رئيس حركة فتح
نائب رئيس حركة فتح محمود العالول،
مروة عنبر
طباعة
التقى نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم، مع رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، عضو الكنيست العربي سامي أبو شحادة.

وبحث الطرفان خلال لقائهما في رام الله، إعلان المحكمة الجنائية الدولية انطباق اختصاصها الإقليمي على الوضع في أرض دولة فلسطين التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد العالول أهمية انتصار الفلسطيني بقيمه الإنسانية كمقدمة لانتصاره بتحرير أرضه المحتلة وتجسيد حريته وتقرير مصيره الوطني في دولته المستقلة، معتبرا أن الانتصار على التطرف والتمييز العنصري واجب وطني وإنساني، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

من جانبه، اعتبر أبو شحادة أن مشاركة الجماهير الفلسطينية بأراضي الـ48 في انتخابات الكنسيت المقبلة، والحفاظ على المكاسب التي حققتها الكتلة العربية المشتركة، والحفاظ على العمل المشترك، ضرورة لمواجهة سياسية التميز العنصري التي تمارس ضد شعبنا الفلسطيني بأراضي الـ48.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد غرة شهر رجب 2021

اتحاد الكرة يؤجل مباراة بسبب خطأ

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»

«أثر الحضارة المصرية على اليونانية» فى محاضرة بالأعلى للثقافة

«تاريخ التصميم الجرافيكي العربي» يفوز بجائزة PROSE Awards

النخبة تصدر «السقوط والارتقاء» للكاتب الأمريكي بن لوري