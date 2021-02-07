تدريب الطاقم الطبي بالعلمين النموذجي على التعامل مع الأجهزة الطبية

قام فريق الجودة بصحة مطروح بتدريب الطاقم الطبي بمستشفى العلمين النموذجي وخاصة في أقسام العناية المركزة والاستقبال والطوارئ والمبتسرين على كيفية التعامل مع الأجهزة.وقال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تدريب الأطقم الطبية بالعلمين النموذجي علي كيفية التعامل مع الأجهزة الطبية بالإضافة إلى التدريب على جهاز الصدمات الكهربية، تمييز الأنابيب، القساطر لمنع الإنفكاك، الاختلاط الخاطئ.وأوضح أنه تم التدريب أيضا علي سياسات سلامة وأمان المريض وكيفية تعريف المريض وكيفية تمييز الأدوية غالية الخطورة وكيفية الفصل بين الأدوية المتشابهة في الشكل والنطق.