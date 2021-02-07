وكيل «قوى عاملة النواب»: للمشروعات الصغيرة دور كبير في بناء الاقتصاديات

أكد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، على ضرورة الاهتمام بمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها المشروعات الخاصة بالشباب والعمل على تسهيل العقبات أمامهم لتنمية الصناعات الصغيرة وفتح السوق العمل وزيادة الإنتاج فى مصر.وقال "مهنى"، فى تصريحات صحفية، إن هناك عدد كبير من الشباب يبحث عن فرص فى سوق العمل، من خلال فتح عدد من المشروعات يتطلب أن تناسب المحافظات المحيطة بهم، ووضع رؤية حول تنميتها، مضيفا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور رئيسى في تطوير اقصاديات العديد من دول العالم وتنمية مواردها البشرية والمادية.وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعمها بما يسهم بشكل كبير في تقليل البطالة وفتح آفاق لسوق العمل وزيادة الإنتاج المحلي.