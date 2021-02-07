الأنبا بسادة: قراءت أحاد شهر أمشير الأربعة أمر نادر الحدوث

قال الأنبا بسادة مطران أخميم وتوابعها، إن اليوم الأحد، يُقرأ داخل الكنائس قرارات الأحد الثاني من شهر أمشير المُقبل.وأضاف، في تصريحات له، إن الأحد المقبل تُقرأ قراءات الأحد الأول من أمشير، والتالي له تُقرأ فيه قراءات الأحد الثالث، والاحد التالي يشهد قراءات الأحد الرابع.وتابع:" بذلك تكون قد قُرأت قراءات الأحاد الاربعة لشهر امشير وهو امرا نادر الحدوث".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.