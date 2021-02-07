الصادرات البريطانية للاتحاد الأوروبي تراجعت بـ68% خلال يناير

أظهرت بيانات رابطة النقل البري في بريطانيا، التي نٌشرت اليوم الأحد في صحيفة ذا أوبزيرفر، أن الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بأكثر من الثلثين في يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر عام 2020.وعلى الرغم من أن استمرار جائحة كورونا قام بدور في انخفاض التجارة، فإن الرابطة قالت إن حصة كبيرة من الانخفاض مرتبطة بالمعاملات الورقية الإضافية والقيود التي جرى فرضها بعدما لم تعد بريطانيا جزءا من السوق الأوروبية المشتركة.وقال رئيس الرابطة ريتشارد برنت للصحيفة إن الرابطة كانت تتوقع الانخفاض، حيث أنها طالبت الحكومة البريطانية التوصل لسبل للحد من العوائق البيروقراطية، وتعزيز التجارة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.