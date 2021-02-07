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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصادرات البريطانية للاتحاد الأوروبي تراجعت بـ68% خلال يناير

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:10 م
الصادرات البريطانية
الصادرات البريطانية
وكالات
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أظهرت بيانات رابطة النقل البري في بريطانيا، التي نٌشرت اليوم الأحد في صحيفة ذا أوبزيرفر، أن الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بأكثر من الثلثين في يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر عام 2020.

وعلى الرغم من أن استمرار جائحة كورونا قام بدور في انخفاض التجارة، فإن الرابطة قالت إن حصة كبيرة من الانخفاض مرتبطة بالمعاملات الورقية الإضافية والقيود التي جرى فرضها بعدما لم تعد بريطانيا جزءا من السوق الأوروبية المشتركة.

وقال رئيس الرابطة ريتشارد برنت للصحيفة إن الرابطة كانت تتوقع الانخفاض، حيث أنها طالبت الحكومة البريطانية التوصل لسبل للحد من العوائق البيروقراطية، وتعزيز التجارة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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