مسؤول طبي كيني يرجح حصول بلاده على 4 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا

رجح رئيس اللجنة الاستشارية لنشر لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا بكينيا ويليس أخوال، أن تحصل بلاده على أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح ضد كورونا.وقال أخوال في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد إنه على يقين من أن تحالف (جافي – كوفاكس) سيعمل على توفير اللقاح لكينيا.. موضحا أن مسئولي (كوفاكس) أكدوا "أنهم سيعملون من أجل إمداد كينيا باللقاح بحلول نهاية فبراير الجاري، مضيفا "إنهم في البداية لم يلتزموا بشيء، لكنهم أعربوا عن التزامهم بالعمل من أجل إمدادنا باللقاح".يذكر أن هذا الإعلان يعد بمثابة إغاثة ضخمة لوزارة الصحة الكينية التي تخشى من أن يستغرق الأمر وقت طويلا لكي تحصل كينيا على لقاح ضد فيروس كورونا بسبب حصار يفرضه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذا الشأن.