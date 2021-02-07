قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

اجتمع الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع العميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وذلك لبحث آليات التعاون واستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء الوحدة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي داخل الحرم الجامعي.كان ذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجامعة من أجل تنسيق العمل ومتابعة تنفيذ أنشطة الوحدة، والتي تضم الدكتور محمد مصطفى حمد مستشار أنشطة التضامن الاجتماعي الطلابي بالجامعة، والدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مكتب المساعدات الطلابية والأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب والأستاذ عرفة أبو العلا مدير عام إدارة المدن الجامعية والمشرف على إدارة التغذية.ومن جانبه صرح الدكتور شحاتة غريب أن الوحدة تهدف إلى تقديم المساعدات والخدمات الطلابية للطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب المدن الجامعية ودعم التغذية وإعداد وتنظيم الدورات التدريبية وتقديم القروض التعليمية، والتي تأتى في إطار تنفيذ إدارة الجامعة للبرتوكول التعاون المشترك الذي تم توقعيه مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تقديم العديد من الخدمات والمساعدات للطلاب الجامعة في شتى المجالات.وأكد العميد محمد وهيدى أن الهدف من أنشاء الوحدة هو تقديم كافة المساعدات والخدمات للطلاب الجامعة والدراسات العليا والذي يأتي تنفيذاَ لمتابعة تنفيذ برتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة أسيوط كإحدى الجامعات المصرية التي وقعت البروتوكول.