1571 محاميا يصوتون في انتخابات النقابة الفرعية ببورسعيد

تشهد انتخابات نقابة المحامين الفرعية ببورسعيد إقبالًا كثيفًا من الناخبين المسجلين بقواعد بيانات النقابة والمنتظمين في سداد الاشتراك السنوي للعضوية.يدلي 1571 محاميا بأصواتهم في مقر اللجنة العامة بنقابة المحامين بشارع طرح البحر بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك وسط تشديدات أمنية وإجراءات احترازية مكثفة.أعلن المستشار محمد النجار رئيس اللجنة العامة ببورسعيد أن عدد المرشحين لانتخابات النقابة الفرعية ببورسعيد 27 مرشحا، من بينهم 4 مرشحين لمنصب النقيب محافظة وهم: "أحمد عبده عبدالنعيم، وأشرف العزبي، وصفوت عبدالحميد، وعصام سلامة".يتنافس 4 مرشحين على منصب العضوية عن محكمة الضواحي الجزئية، و9 مرشحين عن محكمة الميناء الجزئية، و7 مرشحين عن محكمة بورسعيد الجزئية، و3 مرشحين لمنصب الشباب.تجرى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة الخاصة بها يوم 14 فبراير، بينما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.