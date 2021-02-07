قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن «العقار المائل» في الإسكندرية

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بندب المستشار العاقل غريب، مديرمكتب فني الإسكندرية، للتحقيق الفوري في واقعة حدوث ميل مفاجئ بأحد العقارات بالإسكندرية، وعرض الأوراق عليه فور انتهاء التحقيقات.ياتي ذلك في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، حيال ما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة، من حدوث ميل مفاجئ بأحد العقارات الكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز التابعة لحي غرب الإسكندرية، والذي تبين بناؤه دون ترخيص، وقيام المسئولين بإخلاء العقار والعقارات المجاورة من السكان.صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية.