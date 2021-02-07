رئيس مجلس الأمة يدعو لتعويض المتضررين من قرارات الإغلاق بالكويت

التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لبحث الآثار الناجمة عن قرارات الإغلاق التي أعلنتها الحكومة الكويتية مؤخرًا، ضمن الاجراءات الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.ودعا «الغانم»، إلى ضرورة تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة المتضررين من قرارات الإغلاق الأخيرة، مشيرًا إلى أنهم ليسوا ضد الاجراءات الاحترازية وإنما لابد من رفع المعاناة عن أصحاب الأعمال والأنشطة الصغيرة.وقال في تصريحات صحفية عقب اللقاء: «التقيت مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي كان إيجابيًا ومتعاونًا ومتفهمًا، ويعمل على التوفيق بين تطبيق الاحترازات الصحية ورفع المعاناة عن أصحاب الأعمال والأنشطة الصغيرة».وأضاف: «هناك نقطة في غاية الأهمية يجب أن تعرفها الحكومة ويعرفها الجميع، إذا كانت هناك مخالفات من بعض المحلات يجب ألا تعمم على الجميع، فالمطلوب تشديد العقوبة على المخالف وعدم ظلم الملتزم التزام كامل».وتابع: «نتفهم الاحترازات الصحية وإجراءاتها، ولكن لا يجوز إغلاق الانشطة وترك أصحابها حتى يعلنون إفلاسهم أو تصدر عليهم أحكام قضائية، فإذا أرادت الحكومة إغلاق الانشطة فعليها تعويضهم أو تركهم يترزقون الله».وأكد رئيس مجلس الأمة، أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المتضررة ليسوا ضد الاحترازات الصحية، إنما هذه الاحترازات يجب أن تكون مكملة ومتناغمة ومتناسقة مع قرارات أخرى ترفع المعاناة.ووجه الغانم رسالته لأصحاب المشروعات الصغيرة قائلًا: «رسالتكم وصلت لأعلى المستويات وهناك توجيه لإيجاد حل، ولا إغلاق للمساجد».