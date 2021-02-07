البابا فرنسيس يعرب عن تضامنه مع شعب بورما

أعرب البابا فرنسيس اليوم الأحد عن "تضامنه مع الشعب البورمي" في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته بورما، وحثّ الجيش على العمل من أجل "تعايش ديموقراطي".وقال عقب تلاوته صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان، "أدعو الله أن يلتزم المسؤولون في البلاد بإخلاص في خدمة الصالح العام من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الوطني، من أجل تحقيق تعايش ديموقراطي".