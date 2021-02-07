بمشاركة 8 وزارات.. ملامح الخطة القومية لتنظيم الأسرة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن كل مؤسسات الدولة تعمل على إعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023.ونستعرض من خلال التقرير التالي ملامح الخطة القومية لخفض وضبط النمو السكاني:تضم في عضويتها 8 وزارات، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، والمراكز القومية للسكان والمسح الديموغرافي.- الخطة سيبدأ تنفيذها يناير 2021- سيكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية.- في الجانب الصحي سيتم زيادة الخدمات الملبية، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانا، ونشرها في جميع المحافظات خاصة في الوجه القبلي والريف الذي يشهد أعلى معدلات نمو سكاني.- الجانب الاجتماعي يتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية، والعيادات المتنقلة، مما يساعد في التوعية بخطورة الزيادة السكانية، الجمعيات الأهلية سيكون لها مساحة كبيرة لتنفيذ محاور هذه الخطة، وأن يكون لها دور فاعل في الوصول لمستهدفاتها، اعتمادًا على خبرة الجمعيات الواسعة في برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية.- برنامج "2 كفاية"، الذي يستند تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعيات أهلية في 10 محافظات.- استهداف توعية 4 ملايين سيدة في سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال الخطة، من خلال كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها ومكافات الخدمة العامة.- تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 فقط.