«التموين»: مبيعات التجارة الإلكترونية في مصر تتجاوز 60% من حجم السوق

أكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة التجارة الإلكترونية جزء منها منظم وهو قليل، إلا أن هناك سوق كبير غير منظم، ووتجاوز مبيعاتها في مصر 60% من إجمالي مبيعات الأسواق.وقال حسام الدين، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن في وزارة التموين، أنه سيتم توقيع بروتوكول مع كل التجارة الإلكترونية لضمان وصول المنتج إلى المستهلك بشكل قانوني يضمن حق المستهلك والمتجر.وأضاف، أن نسب تخفيضات موسم تصفيات الأوكازيون الشتوي متروكة للتجار مع ضرورة تقديمها إلى مديرية التموين قبل الحصول على الموافقة بالمشاركة.وأوضح حسام الدين، أن جهاز حماية المستهلك دوره هو الرقابة على المحال التجارية وكذلك توقيع الغرامات على المخالفات المرتكبة، مشيرا إلى أن غلق المحال المخالفة هو دور وزارة التنمية المحلية.