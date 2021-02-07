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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توجيه من «سعفان» للعمال في بورسعيد.. والسبب «كورونا»

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:04 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، مصنع افينا للصناعات الكهربائية، ومصنع بيراميدز لصناعة اطارات السيارات، ومصنع لصناعة الأحذية، فى إطار جولة الوزير بمحافظة بورسعيد للتعرف علي أحدث الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واطمأن علي أحوال العمال، وكيفية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها لمنع انتشار هذا الوباء.

واستمع الوزير - خلال جولته التي رافقه فيها محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، من مسؤولي المصانع الثلاث عن هذه المصانع الإجراءات الحازمة التي تقوم بها المصانع للوقاية (كوفيد-19)، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد.

واطمأن الوزير على العاملين بالمصانع، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا داخل المصنع، مشددا على ضرورة حماية العمال قبل دخول العمل والخروج منه وضرورة ضمان التباعد الاجتماعي فيما بينهم حماية لهم ولأسرهم والمجتمع بشكل عام.



كما اطمئن من العاملين والعاملات على أجورهم وأنها تتناسب مع الحد الأدنى للأجور وتتواءم مع ظروف المعيشة، مشيدا بالمصانع بجميع أقسامها وانضباطها في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتوفير الرعاية اللازمة والحماية التامينية لعمالها، كما تفقد الوزير مراحل تصنيع المنتجات بدءً من تصنيع المادة الخام حتى الوصول للمنتج النهائي ومراحل تجربته وتغليفه.

وأكد سعفان خلال جولته أنه في كل زيارة يتم للمحافظة نجد فيها نوع من أنواع التغير في حجم المنشآت الصناعية والشركات، ما يؤكد قدرة مصر على المنافسة في العديد من الصناعات، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.

كما أشاد الوزير بجودة المنتج الذي تقوم المصانع بإنتاجها وقدرتها على منافسة المنتجات المستوردة بما يعطي الأمل حول تنوع الصناعات المصرية ويزيد من فرص التصدير ودفع الاقتصاد القومي.

واطمأن الوزير على توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين بوسائل الحماية من مخاطر بيئة العمل، وارتداء العاملين للملابس الخاصة بطبيعة العمل، وتطبيق سبل السلامة والصحة المهنية داخل أرجاء المصانع حتى يتوفر للعمال مناخ عمل آمن يساعدهم على زيادة الإنتاج.

دعا وزير القوي العاملة أصحاب الأعمال، ملاك المصانع إلى وضع أهداف جديدة للصناعات وعدم التوقف عن بناء المصانع والفروع في جميع أرجاء الجمهورية للمشاركة في التنمية التي تشهدها مصر.

وأكد الوزير أن العمالة الموجودة داخل المصانع من أبناء المحافظة بنسبة لا تقل عن ٩٠ ٪ من جملة العاملين، مؤكدا أن ذلك أمر إيجابي نبحث عنه في السنوات السابقة وحاليا، حتى ترسخ في عقول أبنائنا ثقافة العمل الجاد ذو القيمة، يورثونها لأبنائهم مستقبلا.

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