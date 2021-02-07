57 وفاة و7065 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت إيران اليوم الأحد تسجيل 57 وفاة و7065 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في تصريح صحفي إن اجمالي عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 58469 حالة فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1466435 حالة.وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الشفاء بلغت 1253554 حالة في عموم البلاد.وتعيش ايران منذ فترة الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورنا مع تصاعد عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء الفيروس.