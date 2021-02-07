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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رابطة أطباء في ألمانيا تدعو للإسراع في منح الأطباء لقاح كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:02 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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دعت الرابطة الاتحادية لأطباء التأمين الصحي إلى منحهم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بشكل أسرع مما هو مخطط له.

وقال رئيس الرابطة أندرياس جاسن، "يجب حماية الأشخاص الذين يعالجون غيرهم كل يوم".

وأضاف قائلا: "بالطبع يجب تحديد أوليات بسبب محدودية اللقاح... ولكن الزميلات والزملاء (من الأطباء) مع فرقهم ينتمون ضمن دائرة الأشخاص الذين هناك أولوية لحصولهم على اللقاح".

يشار إلى أن الأطباء يندرجون ضمن المجموعة الثانية بين المجموعات الثلاثة المحدد أولوية حصولها على لقاح كورونا في ألمانيا.

وتستمر حملة منح اللقاح للمجموعة الأولى حتى نهاية مارس القادم.

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