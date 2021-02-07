بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالقاهرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، عن انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي التصدع.وانطلقت حملة التعطيمات وفقا لبرنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبناء على تعليمات الدكتور صبري زينهم عكاشة مدير المديرية.وأشارت مديرية الطب البيطري الى أن هذه الحملة تعد من أهم حملات التطعيمات خلال الفترة الحالية؛ لرفع مناعة رؤوس الماشية، قبل بدء موسم الشتاء، وخاصة بعد توقف أعمال التطعيم خلال الفترة الماضية.ويعد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، يعدان من أخطر الأمراض التي تؤثر على صحة الحيوان، وتهدد الثروة الحيوانية، لذا يجب على مربي الماشية تقديم حيواناتهم للتطعيم إلى اللجان المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة؛ لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجياتها.