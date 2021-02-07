رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الأمل «8»

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:59 م
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، أعمال إنشاء مشروع الصرف الصحي بقرية الأمل (8) بمركز المنيا، ضمن المشروع القومي "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور، المهندسة إيمان على رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا.

وقال محافظ المنيا، إن مشروع الصرف الصحي لقرية الأمل يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معربا عن خالص شكره وعميق تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

وأكد المحافظ أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا، كما أنها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة، وطالب المحافظ القائمين على المشروع بضرورة بذل أقصى جهد حتى يخرج المشروع على أكمل وجه وفى الوقت المحدد بما يحقق رضا المواطن المنياوى في قرية الأمل.

من جانبها استعرضت رئيس الهيئة، مشروع الصرف الصحي لقرية الأمل (8)، والذي يعمل بطاقة تصميمية متوسطة لمحطة الرفع 1800 متر مكعب، وطاقة قصوى 8500 متر مكعب، بإجمالى أطوال شبكة الانحدار 5000 متر، وخط الطرد بطول 1750 متر، بتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه.

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي سيجري تنفيذها في القرية، مؤكدا أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والخدمات البيطرية.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ، أحد المشروعات الصغيرة في القرية، والذي يضم مطحن دقيق، حيث تعرف على طبيعة عمل المطحن، مؤكدا أهمية تبني ثقافة العمل الحر ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تساهم في دعم جهود التنمية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يطعن على حكم رفض عودته لرئاسة الزمالك

حفار يلتقط جثة طفل رضيع أثناء تطهير ترعة بالقليوبية

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

موعد غرة شهر رجب 2021

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

النخبة تصدر «السقوط والارتقاء» للكاتب الأمريكي بن لوري

«التفسير الإبداعي للأحلام».. إصدار جديد عن المركز القومي للترجمة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر