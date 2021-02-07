الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا مينا الأول

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بذكرى رحيل البابا مينا الأول.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" الكثير عن البابا مينا الأول، غير أنه احتل رقم 47 في تعداد بطاركة الإسكندرية من حيث الترتيب التسلسلي لبطاركة الكنيسة المصرية، وبناءً عليه اكتفت الكنيسة بذكر اسمه في القداس الإلهي صباح اليوم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.