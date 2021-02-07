«الحية»: نذهب للقاهرة بقلب وعقل مفتوح على أمل التوافق

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحـية، اليوم الأحد، نحمل الأمل ونحمل سعة الأفق وكل إمكانية لتذليل الصعاب أمام الانتخابات بمراحلها الثلاث.وأضاف الحية فى بيان صحفى، نذهب للقاهرة بقلب وعقل مفتوح على أمل التوافق على أرضية لمواجهة الاحتلال.وأكد الحية أن الانتخابات ستجري، لافتا إلى أن هذه المرحلة الأساسية لتذليل الصعاب والعقبات، مستدركا" متفائلون بإنهاء حقبة الانقسام ومعاناة شعبنا ونتفرغ لمواجهة سلوكيات الاحتلال ضد شعبنا".