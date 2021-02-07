ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

تمكنت قوات الإنقاذ في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا، من إخراج 6 أشخاص من قطار معلق علق بهم بسبب الطقس المتجمد.وقال متحدث باسم قوات الإطفاء اليوم الأحد، إن القطار لم يعد قادرا على السير بسبب تجمد الطقس وظل واقفا في مكانه، مشيرًا إلى أن قوات الإنقاذ أمكنها إنزال الركاب من ارتفاع عال عن طريق سلم الإطفاء وأضاف أنه لم تقع إصابات بين الركاب.ولفت المتحدث إلى أنه لا يمكنه قول متى يمكن للقطار معاودة السير.