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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الكاظمي» يدعو لاستثمار ارتفاع أسعار النفط لتخفيف العبء عن المواطن

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:51 م
الكاظمي
الكاظمي
وكالات
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دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى استثمار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان.

وأكد «الكاظمي»، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي لمناقشة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2021، على أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان، وكذلك على مواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها.

وأوضح أن الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها في وقت سابق، تهدف إلى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءًا كبيرًا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود.

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