6 أساقفة مرجح سيامتهم على يد البابا في مارس 2021 (صور)

علمت الدستور من مصادر كنسية مُطلعة خريطة الاساقفة الجدد المتوقع سيامتهم على يد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يومي 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وجاءت خريطة الاساقفة كالاتي:1- الراهب زوسيما المحرقي أسقفا على نيوجيرسي2- الراهب تيمون السريانى أسقفا للبنان3- الراهب أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفًا على دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون4- الراهب ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبوقرقاص5- الراهب سرابيون السرياني أسقفا على إيبارشية شرق النيل6- تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا