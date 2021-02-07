6 أساقفة مرجح سيامتهم على يد البابا في مارس 2021 (صور)
الأحد 07/فبراير/2021 - 01:48 م
مونيكا جرجس - جرجس صفوتطباعة
علمت الدستور من مصادر كنسية مُطلعة خريطة الاساقفة الجدد المتوقع سيامتهم على يد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يومي 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت خريطة الاساقفة كالاتي:
1- الراهب زوسيما المحرقي أسقفا على نيوجيرسي
2- الراهب تيمون السريانى أسقفا للبنان
3- الراهب أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفًا على دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون
4- الراهب ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبوقرقاص
5- الراهب سرابيون السرياني أسقفا على إيبارشية شرق النيل
6- تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا
وجاءت خريطة الاساقفة كالاتي:
1- الراهب زوسيما المحرقي أسقفا على نيوجيرسي
2- الراهب تيمون السريانى أسقفا للبنان
3- الراهب أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفًا على دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون
4- الراهب ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبوقرقاص
5- الراهب سرابيون السرياني أسقفا على إيبارشية شرق النيل
6- تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا