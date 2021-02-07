رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

66 مرشحًا يتنافسون فى انتخابات المحامين بسوهاج اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:45 م
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
انطلق صباح اليوم الأحد، مارثون انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بـمحافظة سوهاج، تحت الاشراف القضائى الكامل وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها النقابة للوقاية من فيروس كورونا تحت إشراف المستشار عبد الناصر تايب، رئيس محكمة سوهاج الابتدائية.

وقال صلاح درويش، إن الانتخابات انطلقت صباح اليوم، ويتنافس بها 66 مرشحا من بينهم ٤ مرشحين على منصب النقيب و١٥ مرشحا عن الشباب لانتخاب مرشح واحد، و٤٧ مرشحا لانتخاب عضو واحد عن كل محكمة جزئية.

ووأضاف درويش أن هناك ١١ محكمة داخل كل مركز بمحافظة سوهاج والبالغ عددها١١ مركز، وبلغ عدد الجمعية العمومية للمحامين بسوهاج والمراكز ٧٦١٧ محام، وسيكون فى كل محكمة لجنة واحدة وفى كل لجنة ٤ صناديق الاول لانتخاب النقيب والثانى للشباب، والثالث للاعضاء والرابع للحساب الختامى.

من جانبه، أكد عبد الناصرريان، سكرتير نقابة المحامين بسوهاج وأن نقابة المحامين الفرعية غتخزت عدد من الاجراءات الاحترازية للحفاظ على أبنائها من أعمال تظهير ورش للمقرات الانتخابية بالتنسيق مع روساء المحاكم كما تقرر اقامة سرادقات فى كل المحاكم لمواجهة فيروس كورونا، وفى بندر سوهاج ٣ لجان ولجنة لمركز سوهاج، وفى جرجا لجنتين والبلينا لجنتين.

موضوعات متعلقة

حفار يلتقط جثة طفل رضيع أثناء تطهير ترعة بالقليوبية

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

موعد غرة شهر رجب 2021

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

الصور

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

بتكلفة 452 مليون جنيه.. خطة لإنشاء 140 مدرسة في أسيوط

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب