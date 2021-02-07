66 مرشحًا يتنافسون فى انتخابات المحامين بسوهاج اليوم

انطلق صباح اليوم الأحد، مارثون انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بـمحافظة سوهاج، تحت الاشراف القضائى الكامل وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها النقابة للوقاية من فيروس كورونا تحت إشراف المستشار عبد الناصر تايب، رئيس محكمة سوهاج الابتدائية.وقال صلاح درويش، إن الانتخابات انطلقت صباح اليوم، ويتنافس بها 66 مرشحا من بينهم ٤ مرشحين على منصب النقيب و١٥ مرشحا عن الشباب لانتخاب مرشح واحد، و٤٧ مرشحا لانتخاب عضو واحد عن كل محكمة جزئية.ووأضاف درويش أن هناك ١١ محكمة داخل كل مركز بمحافظة سوهاج والبالغ عددها١١ مركز، وبلغ عدد الجمعية العمومية للمحامين بسوهاج والمراكز ٧٦١٧ محام، وسيكون فى كل محكمة لجنة واحدة وفى كل لجنة ٤ صناديق الاول لانتخاب النقيب والثانى للشباب، والثالث للاعضاء والرابع للحساب الختامى.من جانبه، أكد عبد الناصرريان، سكرتير نقابة المحامين بسوهاج وأن نقابة المحامين الفرعية غتخزت عدد من الاجراءات الاحترازية للحفاظ على أبنائها من أعمال تظهير ورش للمقرات الانتخابية بالتنسيق مع روساء المحاكم كما تقرر اقامة سرادقات فى كل المحاكم لمواجهة فيروس كورونا، وفى بندر سوهاج ٣ لجان ولجنة لمركز سوهاج، وفى جرجا لجنتين والبلينا لجنتين.