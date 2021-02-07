رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة اليمنية تضع شرطًا للجلوس مع الحوثيين

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:45 م
معين عبد الملك
معين عبد الملك
مروة عنبر
طباعة
وضع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، شرطا للجلوس مع جماعة الحوثي على طاولة مفاوضات.

واشترط عبدالملك، للجلوس مع الحوثيين على طاولة واحدة، وجود مسار واضح ونية للمناقشة.

تأتي تصريحات عبدالملك في ظل استمرار ميليشيات الحوثي في عرقلة أي مسار سياسي للحل في اليمن، وآخرها التفجير الذي وقع في مطار عدن مع وصول الحكومة الجديدة إلى البلاد.

وأضاف عبد الملك في تصريحات لبرنامج مع جيزال "نحن ندعم خطة السلام، لكن الحوثيين لا نية لهم بذلك نحن نعمل على عدم تعقيد معيشة اليمنيين أو المس بالشق الإنساني".

وأوضح عبدالملك أن دولا كبرى تعلم أن الحوثيين مسؤولون عن انفجار مطار عدن الذي وقع في نهاية ديسمبر الماضي، مؤكدا أن الهجوم الحوثي تم بتخطيط إيراني، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

وأضاف عبدالملك أن تفجير المطار "الارتكاب حوثي والتخطيط إيراني"، مؤكدا في الوقت نفسه أن تخطيط تفجير المطار دقيق وإجرامي هدف إلى إنهاء الحكومة.

وأوضح عبدالملك أن علاقته مع المجلس الانتقالي الجنوبي جيدة، رغم اختلاف وجهات النظر أحيانا، مشيدا بالوزراء الذين رشحهم المجلس للانضمام لحكومته.

وأكد عبد الملك أنه يرأس حكومة متجانسة إلى حد كبير، مشددا على أن جميع أعضاء الحكومة مصرون على مكافحة شبكات الفساد، قائلا إن "الفساد موجود في عدة مفاصل، ونحن بعمل مستمر على استئصاله".

وتابع عبدالملك "نحن نعمل في إطار حكومة توافقية والأولوية الان الوصول إلى السلام، مؤكدا أنه لا علاقة بين تغيير الإدارة الأمريكية وتشكيل الحكومة الحالية".

وشدد عبدالملك على أن الحكومة باقية في عدن وصنعاء عائدة بحل سياسي أم عسكري، لافتا إلى أن المشهد الأمني في مدينة عدن مستتب رغم الخطورة على بعض المسؤولين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

النخبة تصدر «السقوط والارتقاء» للكاتب الأمريكي بن لوري

«التفسير الإبداعي للأحلام».. إصدار جديد عن المركز القومي للترجمة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر