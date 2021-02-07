وزيرة الصحة: إرسال 32 طن مساعدات طبية إلى السودان لمواجهة جائحة كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إرسال شحنة من المساعدات الطبية تبلغ 32 طنًا، إلى دولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم للقطاع الصحي بالسودان، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.وأوضح الوزارة، أن الشحنة شملت 16 طنًا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى 16 طنًا من من الأدوية والمستلزمات الطبية تضم مستلزمات وقائية وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم الشعب السوداني الشقيق خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.وأكدت استمرار الجسر الجوي الذي تم فتحه بين البلدين لدعم منظومة الصحة في دولة السودان الشقيقة، حيث إنه منذ شهر أبريل عام 2019 وحتى اليوم، تم إرسال أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى دولة السودان الشقيقة، تشمل 21.5 طن ألبان أطفال، و161 الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية، مستلزمات وقائية، بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.