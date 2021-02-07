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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التموين»: بدء الأوكازيون الشتوي.. و2 مليون جنيه عقوبة مخالف الشروط

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:44 م
أيمن حسام الدين
أيمن حسام الدين
نرمين محمود الدهان
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أعلن أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، عن بدء موسم تصفيات الأوكازيون الشتوي بداية من اليوم ولمدة شهر واحد، موضحا أن عدد المحلات المشاركة وصل اليوم الأول إلى 282 محلا تجاريا مشاركا، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية وقد تصل إلى نسبة 70%.

وشدد حسام الدين، أن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، حريص على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى لإتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة فى العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة.

وقال حسام الدين، في مؤتمر صحفي، أن المحال تتقودم حاليا بطلبات لمديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون، لافتا إلى جهاز حماية المستهلك معني بالرقابة على ضمان هذا الحدث وضمان عرض منتج جيد، وينظم هذا الحدث الهام مجموعة من القوانين التجارية قوانين حماية المستهلك.

وأكد، أن بعض الدخلاء والمقامرين من التجار يتم تطبيق قانون حماية المستهلك من خلال قانون رقم 181 لسنة 2018 والعقوبة تصل إلى 2 مليون جنيه لمخالفي شروط الأوكازيون، موضحا أن الرقابة على الأسواق خلال الأوكازيون ستكون من خلال شرطة التموين ومفتشي التموين ورجال الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك.

وأوضح، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي الماضي شملت 3682 محلا، وبلغت نسبة المخالفات 20%، شملت سعرا وهميا وعدم الإعلان عن السعر الحقيقي قبل التخفيض.

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