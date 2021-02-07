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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:44 م
الثلوج في هولندا
الثلوج في هولندا
وكالات
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توقفت حركة القطارات لعدة ساعات في هولندا اليوم الأحد، بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت معظم أنحاء أوروبا.

وقد توقفت الرحلات بالقطار حتى منتصف اليوم على الرغم من أنه لم يتضح متى سوف يتم استئناف حركة القطارات.

كما تعطلت حركة مترو الانفاق بصورة كبيرة، وتوقفت حركة الحافلات والسكك الحديدية الإقليمية أو أبلغت عن حدوث تأخيرات، واستمرت المطارات في جميع أنحاء البلاد في عملها مع التحذير بحدوث تأخيرات.

مع ذلك، استمتع الكثير من الهولنديين بالطقس، وقاموا باللعب الثلوج وقد وردت تقارير في امستردام عن تبادل لقذف كرات الثلج بين رجال الشرطة وأحد المارة أمام القصر الملكي.

وفي ظل قواعد مكافحة فيروس كورونا، أصدرت المحكمة قواعد خاصة بالنسبة لطقس الشتاء، يتيح لأفراد الأسرة الواحدة فقط اللعب سويا بالثلوج.

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