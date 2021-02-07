بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.1 مليون دينار

أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، على تداول 5.7 مليون سهم، موزعة على 2912 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 6.1 مليون دينار.وارتفع مؤشر البورصة إلى النقطة 1725، بنسبة 0.02 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.