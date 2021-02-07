1317 إصابة جديدة و18 وفاة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، 1317 إصابة جديدة، و18 حالة وفاة، بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 423 ألفا و839 حالة.. تعافى منها 402 ألف و53 حالة، بينما وصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 8012 حالة.ولفت إلى وجود 1560 حالة في المستشفيات منها 290 حالة في وحدات العناية المركزة.. مشيرا إلى تلقي 297 ألفا و493 شخصا التطعيم المضاد لكورونا.وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورجنلاند (34) وكارينثيا (115) والنمسا السفلى (308) والنمسا العليا (110) وسالزبورج (83) وستيريا (151) وتيرول (88) وفورارلبرج (56) وأخيرا العاصمة فيينا 372 حالة.