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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تدين استهداف الحوثيين للأراضي السعودية

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:40 م
استهداف الحوثيين
استهداف الحوثيين للأراضي السعودية
نيفين أشرف
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أدانت وزارة الخارجیة الكويتية، اليوم الأحد، استمرار استھداف أراضي المملكة العربیة السعودیة بطائرات مسیرة مفخخة من قبل الملیشیات الحوثیة.

وأوضحت الوزارة في بیان صحفي الیوم، أن استمرار ھذه الجرائم النكراء یعد إمعانًا بتھدید أمن المملكة العربیة السعودیة واستقرار المنطقة.

وأضافت أن استمرارھا یعد انتھاكًا صریحًا وصارخًا للقانون الدولي والإنساني الذي یجرم الاعتداء على المناطق المدنیة والمدنیین، الأمر الذي یستوجب -على الفور- تحركًا سریعًا من المجتمع الدولي، لاسیما مجلس الأمن للجم ھذه الاعتداءات ووضع حد لھا.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها، وقوف دولة الكویت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة العربیة السعودیة، وتأییدھا جمیع الإجراءات التي تتخذھا للحفاظ على أمنھا وسیادتھا واستقرارھا.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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