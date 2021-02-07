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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمين عام «البرلماني الدولي» يهنئ جبالي برئاسة مجلس النواب

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:37 م
جبالي
جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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بعث مارتن شنجونج، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، بخالص التهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، متمنيًا له التوفيق في الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية العظيمة.

وأشاد شنجونج في خطابه بدور وفاعلية مجلس النواب المصري داخل أروقة المنظمة البرلمانية العالمية، من خلال عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وعضوية الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد وغيرها من أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي.

وتضمن خطاب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الإشادة بجهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لزيادة نسب تمثيل المرأة داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ترك أثرًا إيجابيًا يُحتذى به على جميع برلمانات المنطقة، داعيًا إلى استمرار التعاون والشراكة الراسخة بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة الدولية التي تضم برلمانات دول العالم ذات السيادة، ويُعتبر بصفته هذه، المنظمة الوحيدة التي تمثل الفرع التشريعي على الصعيد العالمي، وتتمثل مهمة الاتحاد البرلماني الدولي في العمل على تعزيز مباديء الديمقراطية، والمساواة وتعزيز الشراكة بين الرجال والنساء، وتحقيق السلام والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة، ويتصدى الاتحاد للعديد من القضايا العالمية من أجهزته ولجانه، ويلعب مجلس النواب المصري دورًا بارزًا داخل الاتحاد البرلماني الدولي من خلال المجموعات الجغرافية الإفريقية والعربية للتعاطي مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية.

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