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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية»: 31 يومًا متبقية على صناعة زيت الميرون المقدس

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:36 م
القبطية الأرثوذكسية
القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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قال القس بولس، حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه يفصل الكنيسة القبطية عن الموعد المحدد لصناعة الميرون المقدس 31 يومًا.

وفي السياق ذاته، دشن مركز الكنيسة الإعلامي، حملة يومية برئاسة القس بولس حليم، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للتنبيه عن عدد الأيام المتبقية على صناعة الميرون، إضافة لإطلاق قول من أقوال الآباء القديسين بالكنيسة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أكدت على لسان متحدثها الرسمي، عن موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال "حليم" إنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفا وهذه هي المرة الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الاولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال، سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال، أسقف بني سويف.

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