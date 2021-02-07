لقاح «أسترازينيكا» يُظهر تأثيرًا محدودًا على سلالة «كورونا» الجنوب إفريقية

يبدو أن لقاح شركة "أسترازينيكا" للأدوية ضد فيروس كورونا المستجد لديه تأثير محدود على سلالة مختلفة من فيروس كورونا، التي ظهرت أولا في جنوب إفريقيا، طبقا لتقرير بصحيفة "ذا فاينانشيال تايمز" التي ألقت نظرة مبكرة على البحث.وتظهر النتائج، التي من المقرر صدورها غدا الإثنين، أن اللقاح يمكن أن يكون مفيدا ضد الحالات الشديدة المرتبطة بسلالة ".351.1بي."، لكن ليس لديه تأثيرا كبيرا في وقف انتقال العدوى في حالات أضعف.لكن باحثين في جامعة "أوكسفورد"، الذين ساعدوا في تطوير اللقاح وجامعة "ويتواترسراند"، أبلغوا أيضا أن الدراسة شملت فقط ألفي شخص هم من صغار السن نسبيا وأصحاء، مما يعني أن البيانات يمكن أن تكون متغيرة.وقال متحدث باسم شركة " أسترازينيكا" في التقرير "نعتقد أن لقاحنا يمكن أن يحمي ضد المرض الخطير، حيث أن عملية تحييد نشاط الجسم المضاد، يعادل تلك الموجودة لدى اللقاحات المضادة لمرض كوفيد19- الأخرى، التي أظهرت نشاطا ضد الحالات الشديدة للمرض، لاسيما عندما تكون فترة تلقي الجرعات ما بين ثماني و12 أسبوعا".