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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوظبي تعتمد إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:31 م
كورونا في أبوظبي
كورونا في أبوظبي
نيفين أشرف
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اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية داخل الإمارة، ابتداءً من اليوم الأحد 7 فبراير، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19).

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اعتمدت اللجنة إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص بحيث لا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية و20 شخص عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.

وأوصت اللجنة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.

وشهدت الآونة الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد داخل دول الخليج، الأمر الذي دفع حكومات هذه الدول إلى العودة لقرارات الإغلاق مجددًا وفرض حزمة جديدة من الاجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثانية من جائحة الفيروس التاجي والحد من انتشاره.

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