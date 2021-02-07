أوغندا تسعى لاستيراد 18 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

أعلنت الحكومة الأوغندية أنها تسعى لاستيراد 18 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتطعيم 9 ملايين أوغندي، أي بمعدل جرعتين لكل شخص.وأوضحت الحكومة - في بيان اليوم أن وزارة الصحة والمخازن الطبية طلبت 18 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من معهد المصل الهندي.. مشيرة إلى "أنه سيتم منح الأولوية لتطعيم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر والمرضى الذين تستدعي حالاتهم الصحية تلقي هذا التطعيم، بالإضافة إلى العاملين في مجال الصحة والأمن والمدرسين والخدمات الاجتماعية الأساسية".وأضاف أن كل فرد يستحق التطعيم سيتلقى جرعتين بفاصل زمني مدته 28 يوما بينهما، وستكلف كل جرعة الحكومة الأوغندية ما يعادل 7 دولارات.. لافتة إلى أنه بعد إضافة تكاليف النقل والتخزين التي تبلغ ما يعادل 3 دولارات، فإن إجمالي تكلفة الجرعتين سيبلغ حوالي 17 دولارا.جدير بالذكر أن وزارة الصحة الأوغندية كانت قد أبلغت مجلس الوزراء في وقت سابق أن طلب جرعات تطعيم لتسعة ملايين شخص يتكلف 164 مليون دولار، ومن المتوقع وصول جرعات لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا إلى أوغندا بحلول شهر أبريل أو مايو المقبل.