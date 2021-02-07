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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال كثيف بانتخابات نقابة المحامين في الأقصر (صور)

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:27 م
إقبال كثيف بانتخابات
إقبال كثيف بانتخابات نقابة المحامين
هدى الأمير
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شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية في محافظة الأقصر، اليوم الأحد، إقبالًا كثيفًا للغاية.

يتنافس 31 مرشحًا من بين أعضاء نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الأقصر، والتي تعقد على مرحلتين في يومي 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية في المحافظة، المقرر بنقابة محامين 31 محاميا لاختيار النقيب ومقعد للشباب، وأعضاء الفرعيات بإجمالي 7 فقط من بين المرشحين.

وتضم المرحلة الأولى بالانتخابات نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

فيما تضم المرحلة الثانية نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاي البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

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