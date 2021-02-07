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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مدير أمن الشرقية يفتتح عددا من المنشآت الشرطية عقب تطويرها

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:27 م
مديرية امن الشرقية
مديرية امن الشرقية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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قام مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، وقيادات المديرية، بافتتاح (قسم إطفاء فاقوس – نقطة شرطة قهبونة بمركز شرطة الحسينية – ميدان التدريب بإدارة الحماية المدنية – تطوير النصب التذكارى لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن - مبنى قاعة المؤتمرات وكبار الزوار وصالة الألعاب الرياضية بإدارة قوات أمن الشرقية).

يأتي ذلك تأسيسًا على ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على إستكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وإرتيادها مدارج الجودة والإتقان، وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور.

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