جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أثينا، اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من اليونان.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مسئول الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من الأستاذ هانى محمود مأمور تفتيش الركاب، تحت إشراف تامر رمزى مشرف الصالة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 27 جهاز تنصت مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 25 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.