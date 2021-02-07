135674 إصابة إجمالي حالات كورونا في عمان

ذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" في السلطنة بلغ 135674 إصابة، والوفيات 1534 بنسبة 1.13%.وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية أونا أن عدد المتعافين بلغ 127698 لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%، وبلغ عدد المتواجدين في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 ليصل الإجمالي إلى 120 حالة، وفي العناية المركزة 43 حالة.