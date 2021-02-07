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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تحصر أملاكها بقناطر زفتى لاستغلالها استثماريا

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:24 م
منطقة حدائق دهتورة
منطقة حدائق دهتورة
وائل القمحاوى
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تستمر وزارة الموارد المائية والرى، فى حصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.

وبدأت الإدارة المركزية للأملاك بالرى، الأحد، تفقد أملاك الوزارة الموجودة بمنطقة حدائق دهتورة بنطاق قناطر زفتى، بالإضافة إلى معاينة واجهة مدينة زفتى على البر الأيسر نهر النيل فرع دمياط، وذلك لدراسة وإستعراض أفضل الوسائل للإستفادة منها واستغلالها إستثماريا لتحقيق عائد جيد والحفاظ عليها من التعديات، في إطار زيادة موارد الوزارة وتعظيم العائد من الأملاك.

وتقوم مصلحة الرى مع هيئة المساحة من خلال بروتوكول بحصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحى لها، ومنها أراضى وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المبانى والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال انشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.

كما بدأت هيئة المساحة ومصلحة الري، في تثمين كافة الأراضى التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ خطة استثمارها والحفاظ عليها من التعديات، بشأن استغلاله إستثماريا لتحقيق عائد مالى جيد منها.

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