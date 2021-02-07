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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي الشرابية يوقف أعمال بناء مخالفة ويصادر المعدات

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:24 م
أعمال بناء مخالفة
أعمال بناء مخالفة
مصطفى عبدالله
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واصلت أحياء محافطة القاهرة تصديها للبناء المخالف بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

وقام المهندس حماده رزق رئيس حى الشرابية بمتابعة إيقاف أعمال بالعقار رقم 2 حارة مصطفى عمر من شارع المظلوم، وتم مصادرة الونش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما قام المهندس حمادة رزق رئيس حى الشرابية بمتابعة إيقاف أعمال بالعقار رقم 3 شارع الشركات وبوجود شرطة المرافق ومباحث المرافق تم مصادرة عدد٦ شكائر أسمنت وماتور ونش أسمنت من العقار المخالف وتم مصادرة عدد 2 برويطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

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