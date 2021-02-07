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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد إصابات كورونا في أفريقيا يقترب من 3.6 مليون حالة

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:23 م
كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا
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كشف مركز علوم النظم بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا يقترب من 6ر3 مليون حالة.

وذكر المركز - في تقرير له اليوم الأحد عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بالقارة السمراء - أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في 55 دولة أفريقية بلغ 3 ملايين و595 ألفا و72 حالة، في حين وصل عدد حالات الوفاة إلى 92 ألفا و364 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و97 ألفا و442 متعافيا.

وأضاف أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس، حيث بلغ عدد الإصابات بها 1458958 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة فيها من جراء الفيروس 44946 حالة.
وأشار المركز إلى أن من بين الدول الأخرى التي تأثرت بشدة بالفيروس: المملكة المغربية (حيث بلغ عدد حالات الإصابة فيها 472273 حالة) وتونس (211412 حالة) وإثيوبيا (138861 حالة) ونيجيريا (133552حالة).

وأوضح أنه جمع هذه الأعداد مستخدما إحصائيات من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات دولية أخرى، بالاضافة إلى إدارات صحية وطنية وإقليمية.

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