بعد قليل.. بدء مؤتمر «حماية المستهلك» لإطلاق الأوكازيون الشتوي

يبدأ بعد قليل، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، المؤتمر الصحفي لرئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك.ومن المقرر الإعلان، خلال المؤتمر، عن بدء موسم التصفيات الشتوى وشروط الاشتراك وضوابط العمل خلال هذه الفترة.