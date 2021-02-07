«تنمية التجارة» تكشف 4 أهداف للأوكازيون الشتوي.. أبرزها تدوير رأس المال

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، إن الهدف من الأوكازيون الشتوي الأول خلال التصفية الموسمية الأولى لعام 2021، هو طرح جميع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة حسب رغبة كل محل في تحديد الخصومات والعروض.وأضاف خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الهدف الثاني من الأوكازيون هو خلق منافسة بين المحلات التجارية مع بعضها البعض، وثالثها الترويج عن السلع ويستفيد منها جميع الأطراف، حيث يحصل المستهلك على أسعار مخفضة، ورابعها فرصة التاجر لتدوير رأس المال وعمل رواج للتجارة الداخلية وانتعاش المبيعات للتجار والتخلص من الموديلات القديمة وإحلالها بموديلات جديدة، فضلا عن أن المصانع تقوم بتشغيل طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب وتدوير عجلة الإنتاج وخاصة في ظل الركود الاقتصادي في فترة انتشار فيروس كورونا.